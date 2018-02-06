ابتكر طبيب سعودي بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض طريقة باستخدام التقنية، في طباعة أجزاء من جسم الإنسان عبر طابعة ثلاثية الأبعاد، بهدف المساعدة في تطوير العمليات الجراحية.
وقال الطبيب ويدعى معاذ بوعائشة، إن الفكرة تعتمد على تصميم عضو الجسم بأحد برامج التصميم ثلاثية الأبعاد، وإرساله لآلة الطباعة التي تحتوي على سائل يتم تجميده بالليزر ليعطينا شكل العضو الذي نرغب في طباعته.
وأضاف بوعائشة أن هذه التقنية تساعد الطبيب على تشخيص الحالة بشكل أفضل، كما أنها تساعد المريض بالكسور على معرفة وضع العظمة المكسورة داخل جسمه وأخذ فكرة دقيقة عن حالته الصحية.وفق “أخبار 24”.
#مباشر | فخر الوطن ..#المبتعث السعودي م.معاذ بو عائشة @Moath_Abuaysha استثمر موهبته التقنية ووظفها في علمه الطبي ..
وبدأ في طباعة أعضاء وأجزاء من جسم الإنسان عبر #الطباعة_ثلاثية_الأبعاد للمساعدة في تطوير#العمليات_الجراحية
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— قناة عين (@iEN_tv) ٥ فبراير، ٢٠١٨