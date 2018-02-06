أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية خالد البياري، أن الشركة ستوفر باقات متنوعة لمشاهدة مباريات الدوري السعودي اعتباراً من الموسم المقبل، لافتاً إلى أن الباقات التي ستعطي ميزات معينة ستكون مشفرة وبمقابل مالي، إضافة إلى إتاحة قناة مجانية على “دوري بلس”.
وقال البياري خلال لقائه مع قناة “العربية”، إن هناك تقاطعات مختلفة بين صناعة الاتصالات والإعلام الرقمي، أدت إلى تحفيزنا بقوة للدخول في مجال المحتوى الإعلامي الرياضي، كونها تصب في الارتقاء بخدماتنا، وتحقيق إستراتيجيات الشركة الاستثمارية وتطلعاتها.
وأضاف أن عملية استثمارية بحجم العقد المبرم مع الهيئة العامة للرياضة، لاشك أنها خضعت لدراسات متأنية، لحساب العوائد المتوقعة منها، إلى جانب تجربة الشركة السابقة من خلال عقود الرعاية والنقل الرقمي للدوري، وهو ما أتاح إمكانية النظر لدخول المجال الإعلامي بشمولية أكبر.
وأشار إلى أن الشركة ستوقع خلال الشهرين المقبلين الاتفاقيات التفصيلية الخاصة بنقل مباريات الدوري السعودي، وبعدها ستعلن عن خططها الخاصة بطريقة النقل، سواءً كان نقلاً فضائياً أو عن طريق الإعلام الرقمي أو النقل الأرضي عن طريق شبكات الألياف الضوئية “فايبر”، منوهاً إلى أن كل هذه الطرق ستكون متاحة.
وفق “أخبار 24”.