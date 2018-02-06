أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الدكتور سعد الخثلان، المعنى المقصود بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين.
وقال الخثلان خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الصحابة استفسروا من النبي عن قوله هذا في حق المرأة، فأوضح لهم أن المرأة لا تصلي ولا تصوم في فترة الحيض وهذا نقصان دينها، وعند شهادة الأموال نحتاج لشهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين وذلك نقصان عقلها.
وأضاف أن سبب الحاجة لشهادة امرأتين مقابل رجل في الأمور المالية، هو أن النساء غالباً لا يهتممن بالتجارة والأمور المالية ويكون اهتمامهن في الأصل أن تراعي بيتها وزوجها وأطفالها بعكس الرجل، مشيراً إلى أن الإنسان إذا لم يهتم بالشيء سرعان ما ينساه أما إذا اهتم به فغالباً لا ينساه.
وبيّن الخثلان أن الدليل على ذلك هو أنه في باب الرضاع تكفي شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة لأنها مهتمة وعارفة بهذا المجال، مشدداً على أن الحديث ليس معناه أن المرأة ضعيفة العقل، بل إن هناك نساء أرجح عقلاً من الرجال.
وفق “أخبار 24”.