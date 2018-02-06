وجه مواطن من خلال مقطع فيديو رسالة لمطلقي الرصاص في المناسبات، عبّر فيها عن استنكاره لتلك الممارسة، مبيناً أن منزل شقيقه تعرض لرصاصة طائشة اخترقت بلاط الفناء.
وقال المواطن إن من حق أي شخص التعبير عن فرحته بالطريقة التي يراها مناسبة، دون أن يؤذي الناس ويهدد حياتهم، مضيفاً أن بإمكان الرصاص الذي يُطلق في المناسبات، أن يخترق رأس أي شخص أثناء جلوسه في منزله وقتله.
وأشار إلى أن ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات ليست من عادات السعوديين وتقاليدهم؛ لأن الرشاش يعتبر آلة حديثة، ولم تكن معروفة في السابق، مناشداً الابتعاد عنها وتركها.
وفق “أخبار 24”.