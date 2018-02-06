أكد عضو مجلس الشورى أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبدالله الفوزان، أن الكثير من العمالة الوافدة ستغادر المملكة، مطالباً المواطنين والمواطنات باستغلال ذلك والعمل مكانهم مهما كانت المهنة، مشيراً إلى أنه عمل في السابق سائقاً خاصاً لدى إحدى العائلات.
وقال الفوزان في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “سيغادر كثير من الوافدين وسوف نحفظ مليارات الريالات في الوطن، ولعل أولادنا وبناتنا يستغلون أعمال هذه العمالة ونزيح عنهم منافسة الوافد وتحكمه بالسوق”، مضيفاً: “نعم سيكون لذلك آثار سلبية، ولكن لكل قرار إيجابيات وسلبيات”.
ولقيت تغريدة الفوزان تفاعلاً كبيراً من المغردين الذين طالبوا بضرورة أن يبذل مجلس الشورى المزيد من الجهد لفتح المجال أمام توظيف المواطنين، وسلطوا الضوء على المادة 77 من قانون العمل والتي يتعرض الكثير من المواطنين للظلم بسببها.
ورد أحد المغردين على الفوزان بمطالبته بأن يبدأ بنفسه ويعمل مكان أحد العمالة الوافدة، ليرد عليه عضو الشورى قائلاً: “اشتغلت سواق عند عائلة وسواق تاكسي ثم صرت بروفيسور محل بروفيسور أجنبي، شفت كيف”.وفق “أخبار 24”.