نجحت شرطة الرياض في اقتحام وكر، والإطاحة بعصابة تمارس الإتجار بالبشر، وتستغل عددًا كبيرًا من الأطفال المهرَّبين عبر حدود اليمن في الأعمال المخالفة، وجمع الأموال التي يحصلون عليها من التسول وغيره.
وعملت الحملة الأمنية لضبط المتسولين ومن يرعاهم، على مباغتة المتهمين بالاتجار بالبشر، وكذلك الضحايا من الأطفال والنسوة، عند الساعة الخامسة فجرًا، وقبل أن يبدأ المتهمون بتوزيعهم على إشارات المرور وأماكن التسوق وغيرها.
وتبيّن للحملة التي هاجمت إحدى العمائر بالرياض أن العمارة بالكامل مستخدمة لغرض إيواء الأطفال والنسوة، وبأعداد كبيرة، وجميعهم تم تهريبهم من اليمن، وتكليفهم بالتسول ومسح زجاج المركبات عند إشارات المرور، وفي المواقع التي تشهد تواجدًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين.
وحققت الحملة نجاحًا بالغًا بالقبض على عدد كبير من الجناة، بالإضافة إلى الأطفال الضحايا، حيث حاول عدد منهم الهرب من الفرق القابضة، وبطرق طريفة، حيث اختبأ أحدهم داخل حقيبة، فيما كان عدد من الأطفال يغطّون في نوم عميق وقت المداهمة، وينامون في ظروف غير آدمية تحت الأسِّرة، وعلى الأرض.وفق “أخبار 24”.
تغطية السناب الامني لجهود شرطة منطقة الرياض لحملة #وطن_بلا_مخالف مداهمة موقعين للأتجار بالبشر أطفال انتهكوا طفولتهم لجلب المال وأرسال المبالغ للأعداء #حقوق_الإنسانpic.twitter.com/9DAGkc4S9s
— سامي الشيباني (@samy5400) ٥ فبراير، ٢٠١٨