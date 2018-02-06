أصدرت شرطة مكة المكرمة بيانا أوضحت فيه ملابسات مقطع الفيديو المتداول الذي وثق هروب أحد الأشخاص المخالفين من دورية أمنية بعد القبض عليه.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، العقيد عاطي بن عطية القرشي، أنه إشارة للمقطع المتداول الذي يظهر قيام أحد الأشخاص بفتح باب الدورية الأمنية والهرب منها، فعليه توضح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بواجبها في تتبع مخالفي نظام الإقامة والعمل تم ضبط 15 بسطة مخالفة يعمل بها أشخاص مخالفون لنظام الإقامة والعمل تم تسليمها لجهة الاختصاص.
وأضاف أنه عند ضبط أحد العاملين به وأثناء إدخاله للدورية لتسليمه لجهة الاختصاص قام بالهرب، وتم تحديد هويته وجارٍ إحضاره لتسليمه للجهات المختصة لتطبيق التعليمات.
وفق “أخبار 24”.