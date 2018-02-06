روى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة كيف تم التعاقد مع STC لنقل الدوري السعودي للمحترفين بـ 6.6 مليار ريال، واصفا العقد الجديد بالزواج الكاثوليكي الذي لا يوجد فيه انفصال.
وأوضح آل الشيخ أن بداية التفكير في التعاقد مع STC لنقل الدوري كانت بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة بأسبوع واحد، حيث بدأ الأمر بحلم بسيط، وبدراسة الأرقام التي تقدمها MBC ، اتجه للاتصالات السعودية، ولعب عليهم، حتى حصل على قيمة عقد تعادل 3 أضعاف عقد الناقل الحالي.
وأضاف أنه كان يطمح إلى الحصول من الاتصالات السعودية على 800 مليون سنويًا، لكن ما تم التوصل إليه وهو 660 مليون ريال سنويا ليس سيئًا، متمنيا أن يرى أثر هذا العقد على الأندية والرياضة السعودية، فهو أكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط، ويمتد لـ 10 سنوات.
وفق “أخبار 24”.