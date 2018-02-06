حدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شروطًا يجب على أصحاب محلات بيع الحلويات الالتزام بها إذا ما أرادوا توظيف مواطنات، بعد أن سمحت الوزارة لهن بالعمل فيها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل أنه لا مانع من أن تعمل المواطنات في محلات بيع الحلويات، بشرط عدم تشغيلهن في أوقات متأخرة من الليل، وتهيئة المكان بتوفير استراحة ومكان للصلاة، ودورات مياه خاصة.
يُذكر أن “العمل” أعلنت عن خطة لتوطين 12 مهنة جديدة لتوظيف المواطنين والمواطنات، منها بيع الحلويات، لتوفير مئات آلاف الوظائف، على مراحل، آخرها في شهر جمادى الأولى عام 1440هـ.وفق “أخبار 24”.