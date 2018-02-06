هرب مسؤولو إحدى شركات المقاولات الكبرى العاملة في برج في جدة عقب هجوم عمال الشركة عليهم، حيث قيل إن السبب هو تأخر الرواتب.
وأظهر مقطع فيديو عددًا كبيرًا من الأشخاص الهاربين، سواء على السيارات أو ركضًا، بعيدا عن مبنى مشروع البرج، في حين يتبعهم العمال من بعيد وسط صيحات واضطراب من الجانبين.
هذا ولم تعلق أي جهة على ما ظهر في المقطع، أو توضح السبب الحقيقي للواقعة.وفق “أخبار 24”.
هجوم عمال بن لادن على المهندسين و هروبهم من مشروع برج جدة بسبب #تاخير_رواتب_بن_لادن👇 pic.twitter.com/k1jpGMdjrU
— ғᴀнᴀᴅ ᴀʟ-ԍʜᴀᴍᴅɪ ♚ (@fahad1alghamdi) ٤ فبراير، ٢٠١٨