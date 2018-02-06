قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد حكم على مقيم بالسجن 3 سنوات مع الإبعاد خارج دولة الإمارات بعد تنفيذ الحكم، إثر شرائه لوحة سيارة تحمل رقم “1” بشيك من غير رصيد.
وكان المتهم قد قام بشراء لوحة سيارة تحمل رقم “1” من مزاد نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي للأرقام اللوحات المتميزة، وحرّر شيكاً بقيمة 31 مليون درهم، دون أن يكون لديه رصيد كافٍ.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بأنه كان ينوي تغطية قيمة الشيك بعد بيع رقم اللوحة بمبلغ أكبر ومن ثم سداد قيمة اللوحة للجنة المنظمة للمزاد .
وفيما استندت المحكمة في إدانة المقيم إلى أن عقود “الإمارات للمزادات” تنص على عدم انتقال ملكية الموجودات، التي يقوم بعمل مزاد عليها إلا بعد سداد كامل قيمتها، وبالتالي لا يمكن للشخص الذي يرسو عليه المزاد أن يبيعه أو يتصرف به بأي من الطرق إلا بعد سداد كامل قيمته، ويُعتبر أي تصرف قبل السداد باطلاً وغير قانوني.وفق “أخبار 24”.