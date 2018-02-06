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حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء، أن يكون مستقراً على معظم مناطق المملكة وتبقى السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة وعلى مرتفعات جازان وعسير.

وأوضحت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كلم/ساعة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء على معظم مناطق المملكة

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء

06/02/2018
أخبار محلية
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