استعرض الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة في اجتماعه الأول، الذي ترأسه رئيس مجلس إدارته سعود القحطاني، الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي المقترح للاتحاد.
وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه الشريك الاستراتيجي للاتحاد مؤسسة مسك الخيرية، ممثلة في مديرها التنفيذي الدكتور علي الزبارة، وكبير المستشارين الإعلاميين للاتحاد عبدالرحمن الراشد، العديد من المبادرات والفعاليات الهادفة لتعزيز دور الاتحاد في رفع الوعي بالأمن السيبراني ومخاطر الاختراقات الإلكترونية وضرورة الحماية منها.
كما استعرض الاتحاد في اجتماعه عدداً من مذكرات التفاهم الموقعة مع عددٍ من الجهات العالمية المتخصصة، وإنشاء منظومة تعليمية متكاملة في مجال الأمن السيبراني، فيما أصدر العديد من القرارات، منها إنشاء لجنة تنفيذية ولجنة للمراجعة الداخلية وتقييم المخاطر، بجانب تشكيل عددٍ من فرق العمل المتخصصة.وفق “أخبار 24”.