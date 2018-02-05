أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تخصيص مبلغ مليوني ريال جوائز للفائزين في سباق ماراثون الرياض الدولي المقررة إقامته في 24 فبراير الجاري.
وكانت الهيئة قد كشفت في وقت سابق أن ماراثون الرياض الدولي متاح لجميع الأعمار من مواطنين ومقيمين للمشاركة، وذلك على ثلاث مسافات ( 4 كيلومترات – 8 كيلومترات – 21 كيلومترا)، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن المقرر أن يشارك الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في هذا الحدث الرياضي الكبير بإقامة العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات المجتمعية المتنوعة.وفق “أخبار 24”.