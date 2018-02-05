كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن السبب الحقيقي وراء اشتعال النيران في أحد أعمدة الضغط العالي بحي الشامية في جازان.
وأوضحت الشركة أن الفحص الشامل الذي تم إجراؤه من قبل المختصين الذين هرعوا إلى مكان العمود المحترق، بين أن أحد المشتركين قام بإيصال الخدمة بطريقة عشوائية غير نظامية لسرقة الكهرباء عن طريق “كابل”، ما تسبب في حدوث تماس كهربائي عقب سقوط الأمطار.
وأكدت وفقا لـ”سبق” أنه تم إصلاح العطل وإعادة الخدمة الكهربائية للمنطقة، وتحرير محضر حماية ضد المشترك المتسبب في الحادث، واتخاذ الإجراءات الرسمية ضده مع الجهات المعنية.