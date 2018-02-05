أعد المركز الوطني للقياس مقياساً لتعريف الرجال والنساء المقبلين على الزواج على مدى استعدادهم الأسري، وضمان قدرة كل من الطرفين على مواجهة متطلبات الحياة الزوجية والأسرية.
وأوضح المركز أن المقياس يحتوي على 10 مكونات تشمل مهارات التفاعل والمشاركة، والاتجاهات والقيم، والاتزان الانفعالي، والضمير الاجتماعي، والتوافق الأسري، بالإضافة لتطوير أسلوب الحياة، والاستقلالية، وفلسفة الصرف وإدارة المال، والكفاية الأسرية، وأسلوب الإنفاق.
وأضاف أن المقياس يتسم بالسرية ومجاني، ولا يتطلب من الشخص أكثر من 30 دقيقة، مبيناً أنه سيظهر في نهاية خطوات المقياس، تقرير يعين الشخص ويوجهه لاتخاذ ما يلزم على ضوء النتائج المتحصلة من المقياس.
وأبان أن الدراسات والأبحاث الأسرية أكدت أن الإقدام على الزواج يتطلب استعداداً نفسياً واجتماعياً، إلى جانب امتلاك القيم والمهارات التي تساعد الزوجين على التعاون والانسجام، لضمان استمرار جودة الحياة الزوجية.وفق “أخبار 24”.