تدشين برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك إلى 60% في 2020

أطلقت 16 جهة حكومية بين وزارات وهيئات ومؤسسات في مدينة الرياض اليوم الإثنين برنامج الإسكان، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للمواطنين، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030م.
وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تُقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم.
وتشمل أهداف البرنامج تحسين القطاع من خلال أربعة محاور رئيسة تتمثل في توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر، وتمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل تكلفة ممكنة، والعمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الاسكاني، ورفع مستوى الخدمة وتيسير رحلة تملك المواطن وتذليل جميع العقبات التي تواجهه.وفق “أخبار 24”.
كما سيعمل البرنامج على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، ورفع متانة القطاع بما فيه التنظيمات والمعلومات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين، وزيادة عدد المطورين في القطاع؛ مما يزيد من خيارات الوحدات المتوفرة ورفع جودتها، إلى جانب مشاركة فاعلة للقطاع الغير ربحي من أفراد ومؤسسات تساهم في تمويل مشاريع الفئات الأكثر حاجة.