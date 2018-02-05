حدد برنامج “حساب المواطن” يوم الأحد المقبل 11 فبراير 2018م، كآخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة، لمن لم يسجل في البرنامج.
وقال البرنامج إنه سيتم إيداع مبالغ الدفعة الثالثة من الدعم في حسابات المستحقين يوم الأحد المقبل 11 فبراير، وذلك لأن الموعد الرسمي للصرف يوافق يوم السبت.
وأوضح أن الدفعة الثالثة ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين الذين اكتمل تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.
وجدد البرنامج الدعوة للمسجلين للاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في بوابته الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، إلى جانب زيارة حساباتهم لمعرفة نتيجة أهليتهم.وفق “أخبار 24”.