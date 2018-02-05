قال قريب ضحايا حادث طريق الرين – بيشة المروع الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي وراح ضحيته أب وأبناؤه الخمسة تفاصيل الحادث، مبيناً أنه لم يتبق من الأسرة إلا طفل وأخواته الثلاث.
وأوضح قريب الأسرة إن عمه مهدي بن علي آل كزمان القحطاني وأبناءه الخمسة كانوا قادمين من الرياض لحضور عزاء في روضة بن نورة بالعرين، بينما اصطدمت سيارتهم بشاحنة على طريق الرين – بيشة، فلقوا مصرعهم جميعاً.
وأبان أن عمه الفقيد متزوج زوجتين، ولديه ولد وحيد متبقٍ وهو طفل عمره 11 عاماً بالإضافة إلى ثلاث بنات، بينما ابنه الفقيد “فهد” متزوج ولديه طفلة، و”علي” متزوج ولديه طفل، ولدى الأسرة بيت مسلح قديم.
وناشد ولاة الأمر توفير مسكن بالرياض يأوي أسر الأبناء ويخفف وطأة الفاجعة عليهم، مشيراً بحسب “سبق” إلى أنهم في أمس الحاجة لذلك المنزل، خاصة في ظل ظروفهم الصعبة الحالية.