أصدرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بياناً حول الصاروخ الباليستي الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صباح اليوم الأحد في خميس مشيط.
وقال المتحدث الرسمي للتحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه تم اعتراض الصاروخ في تمام الساعة 7:23 من صباح اليوم، والذي أطلقته المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه أراضي المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط، وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
وشدد على أن هذا العمل العدائي من الحوثيين المدعومين من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231).
وأكد أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدف لتهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وجدد المالكي الدعوة للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وفق “أخبار 24”.