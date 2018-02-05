وجهت النيابة العامة بالمنطقة الشرقية تهمتي التعذيب والاتجار بالبشر لشخص وأمه؛ بسبب استغلالهما بنات الأول في التسول وضربهن وتعنيفهن، ما نتج عنه وفاة إحدى الفتيات.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن النيابة طالبت بسجن الأب مدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، وسجن الجدة لمدة تصل إلى 15 سنة، وتغريمها مبلغ مليون ريال.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تحفظت على توجيه تهمة القتل ضد الأب لعدم كفاية الأدلة، كون المتهم أنكر ما نسب إليه من تهمة تسببه في وفاة ابنته، غير أنه أقر بالاعتداء المتكرر بالضرب على بناته، وعلى ابنته قبل وفاتها بيومين.
واتهمت الفتيات جدتهن باستغلالهن في ممارسة التسول خلال شهر رمضان عند المساجد والأسواق بمدينة الدمام، إلى جانب تكليفهن بالعمل في التنظيف خلال مناسبات الأفراح.
من جانبها، كشفت زوجة الأب أن زوجها متشدد حيال تربية الفتيات وما يرتدينه من زي، مُقرّة باعتدائه على بناته، لكنها نفت علمها بإجبار جدتهن لهن على التسول.
وأشارت إلى أن الأب اعتدى على ابنته المتوفاة قبل وفاتها لرفضها تنظيف المنزل وصفعها على وجهها، وعندما هربت إلى غرفتها لحق بها وصفعها مجدداً لتسقط ويقوم برفسها في بطنها ورأسها وسائر جسدها ما أدى لوفاتها.