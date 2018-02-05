نفى نائب سفير المملكة لدى الأردن محمد العتيق، القبض على سعودي منشق عن تنظيم داعش داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أن المقطع الذي جرى تداوله ويظهر فيه شخصان سعودي ومغربي أثناء القبض عليهما، واعترافهما بالانشقاق عن داعش، ليس له صلة بالأردن.
وأكد مصدر أمني أردني، وفقاً لـ “الحياة”، أن الفيديو المتداول لم يصور على الحدود الأردنية – السورية، بل صور خارج الأراضي الأردنية.
من جانبه، رجح مصدر عشائري سوري، أن يكون الموقع الذي ظهر في الفيديو شرق حلب باتجاه محافظة الرقة، متوقعاً تسليم الشخصين إلى النظام السوري.