“الأمر بالمعروف” ترد على الدعوات التي تطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، اليوم الأحد، بيانا رد فيه على الدعوات التي تطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة.
وأكد الشيخ الدكتور السند أن من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عند تأسيس المملكة أن جعل رجالاً يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا.
وقال رئيس هيئة الأمر بالمعروف: “من أعظم الأركان التي تقوم عليها الدولة المسلمة؛ إقام الصلاة، لقوله تعالى ﴿الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ﴾ [الحج: 41]”.
وتابع الشيخ السند: “من إقام الصلاة؛ الأمر بها، والحث عليها، والتحذير من التهاون في أدائها، ومن ذلك؛ الأمر بها في الأسواق، والمحلات، والأماكن العامة”.
وأردف: “من تعظيم شعائر الله، تعظيم شأن الصلاة، ومن تعظيم شأنها عدم الالتهاء عنها بالبيع والشراء، قال تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار﴾. [النور: 36_37]”.وفق”أخبار24″.