اشترط الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، لقبول عرض الأعمال الدرامية والفنية في شهر رمضان، إشراك المبدعين والمبدعات الشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع كافة قيادات الهيئة ومجموعة من الفنانين، مؤكدا ضرورة الاستعداد المبكر لأعمال شهر رمضان المبارك.
وناقش الشريان مع رؤساء الأقسام المختصة مستجدات الاتفاقيات التي عُقِدتْ مع مجموعة من المؤسسات الفنية التي ستنتج الأعمال الجديدة للتلفزيون السعودي؛ وهي مسلسل “بدون فلتر”، بطولة عبدالله السدحان ومحمد الطويان وسعد الفرج، ومسلسل “شير تشات”، بطولة فايز المالكي وراشد الشمراني وحسن عسيري، وعمل “خيمة العويد”، بطولة حبيب الحبيب، وعمل “نصف الجبهة” لخالد الفراج، والمسلسل العربي المشترك “اختراق”، بطولة طلال السدر وعبدالمحسن النمر وقصي الخولي.
وكان الشريان قد اجتمع الخميس الماضي، مع مجموعة من الفنانين والمنتجين، واشترط لقبول أعمالهم، إشراك الكتاب والكاتبات، والمخرجين والمخرجات الشباب، في النسخ الجديدة من أعمالهم، وذلك لرفع مستواها ولضخ الدماء الإبداعية الجديدة فيها. وفق”أخبار24”.