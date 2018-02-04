أعلن نادي النصر، مساء اليوم الأحد، غياب مهاجمه محمد السهلاوي عن المشاركة لمدة أسبوعين، بسبب إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.
وأوضح المركز الإعلامي للنادي أن الفحوصات الطبية والأشعة، التي أجريت لمهاجم الفريق الأول محمد السهلاوي أثبتت إصابته بتمزق يحتاج معه لراحة والعلاج لمدة أسبوعين، حيث سيغيب بناء على ذلك عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال في ديربي الرياض الخميس المقبل.
كما أوضح النادي أن مدافع الفريق عمر هوساوي يعاني من وجود شد عضلي بعضلات الظهر يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة يومين، فيما سيشارك اللاعب محمد فوزير في تدريبات الفريق اعتبارا من يوم غد الاثنين على الرغم من معاناته من كدمة خفيفة بحسب الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبين.وفق”أخبار24″.