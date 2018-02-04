شاهد.. البلدية تفتتح أول محطة وقود نموذجية صديقة للبيئة في الرياض

افتتح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشئون الفنية رئيس لجنة تأهيل محطات الوقود، المهندس إبراهيم بن عبدالله الحميدان، اليوم الأحد، أول محطة وقود متطورة صديقة للبيئة تطبّق اللوائح والمعايير البلدية، وذلك بالصناعية الثانية بمدينة الرياض على طريق الخرج.
وأوضح وكيل الوزارة أن المحطة النموذجية تتبع شركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك”، وذلك ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود الذي تتبناه الوزارة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية داخل وخارج المدن.
وأبانت الوزارة أن المحطة، التي تقع على مساحة (16000) متر مربع، تضم متجر تجزئة يشمل مجموعة منتجات عضوية ومستوردة، ومطعمين بنظام الطلب من السيارة، وماكينات سحب النقود (صرّافات)، ومُصلى، ومتجر برونتو، وساحة مطاعم، بالإضافة إلى مسجد، ودورات مياه، وجميعها مطابقة للوائح والمواصفات والمعايير البلدية.
من جهتها، كشفت شركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك”، عن عزمها افتتاح المزيد من المحطات خلال العام الحالي 2018، مشيرة إلى أن هذه المحطة تتميز بموقع استراتيجي على طريق الخرج، المنطقة الصناعية الثانية، وتخدم آلاف الشركات في المنطقة الصناعية وسالكي طريق (الرياض ـ الخرج).
وأفادت بأنه تم بناء المحطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع تجزئة الطاقة بنظام التجزئة الآلي الشامل وأحدث معايير وقواعد البناء الصديق للبيئة، وتُعدّ أول محطة تابعة لاينوك تقدم خدمات أوتوبرو في المملكة.
وفق”أخبار24″.