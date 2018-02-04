بأسعار لا تتجاوز 700 ألف ريال.. “الإسكان” تعلن انتهاء حجز الفيلات المطروحة في الأحساء خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الإسكان اكتمال حجوزات أحد مشروعاتها الأربعة، حيث حجز 192 مواطناً الفيلات السكنية في مشروع الأحساء الذي يقام بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع.
وأوضحت أن المشروع يوفر وحدات سكنية “فيلات” تحت الإنشاء بمسطحات بناء تتجاوز 360 مترا مربعا، وبأسعار لا تتجاوز 700 ألف ريال، بالتزامن مع 3 مشروعات أخرى يتم الحجز بها حاليا، منها مشروعان في الدمام والثالث في منطقة جازان.
وأضافت أنها تهدف إلى توفير 3636 وحدة خلال الشهر الجاري، بحجز 2667 وحدة “تاون هاوس” في الدمام، و777 شقة سكنية في منطقة جازان، مع تقديم ضمانات على هذه المشروعات التي تتم بالشراكة مع مطورين عقاريين، داعية المستفيدين إلى زيارة المعارض للاطّلاع على النماذج المتاحة، واستكمال حجوزاتهم النهائية.
يُذكر أن برنامج “سكني” يهدف في المرحلة الثانية منه إلى تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018 الجاري، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة دون مقابل، و100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية. وفق”أخبار24″.