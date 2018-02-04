يستضيف تعليم الخرج ممثلاً يقسم نشاط الطالبات فعاليات الحفل الختامي لبرنامج ” الجلوب البيئي ” لتصميم الألعاب الالكترونية … لعام ١٤٣٩هـ / 2017 م ..والذي أقرت وزارة التعليم بأستضافتة في محافظة الخرج .. وأداراة تعليم الخرج بدورها ترحب بجميع إدارات التعليم على مستوى المملكة
وبالطالبات الفائزات .. والذي ترعاه سعادة وكيل الوزارة للتعليم _بنات_الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد وحضور مديرعام نشاط الطالبات بوزارة التعليم الاستاذة ريم ابو الحسن وجميع الضيوف الكرام من وزارة التعليم وجميع إدارات التعليم … وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء وقد كانت لجنة التحكيم على مستوى إداراة التعليم لمسابقة تصميم الألعاب التعليمية لبرنامج جلوب كلاً من :
الأستاذة /عفاف عبدالله الجمعة
الأستاذة /غادة عبدالله الجمعة
الأستاذة /هياء عبدالرحمن المبارك
الأستاذة /مرام فهد الدوسري
وبكل حفاوة وحب يسرنا تكريم الطالبات الفائزات في برنامج ” الجلوب البيئي ” في الحفل الختامي وعددهن (١٠ ) للمرحلة الثانوية و (١٠ )للمرحلة المتوسطة .
والأسماء كالتالي من المرحلة الثانوية …
١- رغد غرم الغامدي من منطقة بيشة
٢- ضوى محمد المري
مريم عبدالرحمن الملحم من الأحساء
٣- هديل يوسف نمنكاني من جدة
٤- يارا توفيق نمنكاني
وريناد عصام صديق من المدينة المنورة
٥- رزان أحمد باجعفر من القنفذة
٦- حصة سعيد القحطاني
مها عائض القحطاني من الخرج
٧- سمر عبدالرحمن الخميري من عُنيزة
٨ -سارة ياسر باحويرث
آلاء عبدالله العطاس من ينبع
٨ – رنيم محمد المغرق من الجوف
١٠- أثير زيد البلوي من تبوك
ومن المرحلة المتوسطة …
١-سارة عدنان فلاته
سارة محمد حامد الأحمدي من ينبع
٢- ريناد راضي عبدالله الغزال من الأحساء
٣-دانة خالد العاصمي القحطاني من الخرج
٤-سارة سلطان سعود العنزي من تبوك
٥-لمار يحي علي طميحي من جدة
٦- نور سامي بن حسين من العلا
٧-سديم أبراهيم السلمي من المنطقة الشرقية
٨- وجدان بن حسين بن علي هزازي من جاران
٩- شهد فهد عقلا الكبيدان من الجوف
١٠- زينب وائل حسين الميملي
١١- همسة مازن عمر خيرو من مكة المكرمة