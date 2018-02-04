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أخبار محلية > “الأحوال المدنية” تعلن بدء العمل بالفترة المسائية لتقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المكاتب بالرياض

“الأحوال المدنية” تعلن بدء العمل بالفترة المسائية لتقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المكاتب بالرياض

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الخرج اليوم - حمد السويحب :

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن بدء تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المسائية عبر عدد من المكاتب في مدينة الرياض والمحافظات المجاورة لها، اعتبارًا من اليوم.

وأوضحت أن المكاتب التي تعمل هي: الرياض1 (الوشم)، الرياض2 (رويال مول)، الرياض5 (غاردينينا مول)، الرياض 6 (العثيم مول)، الدرعية، رماح، ضرماء، المزاحمية.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، إن العمل المسائي في هذه المكاتب يمكِّن الموظفين وعددا من شرائح المجتمع الذين لا يستطيعون الحضور خلال العمل في فترة النهار من إنهاء إجراءاتهم، إضافةً إلى رغبة الأحوال المدنية في خدمة أكبر عدد من المستفيدين.

وأكّد الجاسر أن هذه المكاتب قد أُدرجت في نظام المواعيد الإلكتروني، وسيتم استقبال المستفيدين وفقًا للمواعيد المسبق حجزها.وفق “أخبار 24”.

"الأحوال المدنية" تعلن بدء العمل بالفترة المسائية لتقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المكاتب بالرياض

“الأحوال المدنية” تعلن بدء العمل بالفترة المسائية لتقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المكاتب بالرياض

04/02/2018
أخبار محلية
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