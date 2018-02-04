تأهل الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي إلى نهائيات كأس العالم للفروسية، التي ستقام في شهر إبريل القادم بفرنسا.
وتأهل الراجحي بعد أن شارك بجواده “شيلي بيبير” في جولات الدوري العربي للفروسية المؤهلة لكأس العالم بدءاً من المغرب وانتهاءً بجولة بطولة الشارقة الدولية ليحل في المركز الثالث خلف الأردني إبراهيم بشارات والمصري محمد البرعي.
وعبر الفارس عبدالرحمن الراجحي عن سعادته بهذا التأهل ممثلاً للمملكة في هذا المحفل الدولي الكبير، مؤكداً حرصه على المشاركة في نهائيات كأس العالم مع نخبة الفرسان والعمل على الظهور بالمستوى المشرف.وفق “أخبار 24”.