وجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، بصرف مكافآت مالية للاعبات الفريق السعودي للكاراتيه الفائزات أمس السبت في دورة الألعاب العربية للسيدات في الشارقة.
وتم صرف 75 ألف ريال للاعبة غاية الخالد لفوزها بفضية وزن تحت 68 كجم، و50 ألف ريال لكل من اللاعبة منال عبدالله لفوزها ببرونزية الكاتا الفردي، واللاعبة أمنة عبدالله لفوزها ببرونزية وزن تحت 55 كجم، واللاعبة بدور السدحان لفوزها ببرونزية وزن تحت 68 كجم.
وكانت الشارقة قد استضافت دورة الألعاب للأندية العربية الرابعة للسيدات 2018، بمشاركة 1000 لاعبة و68 ناديا نسويا عربيا، وتختتم فعاليتها في 12 فبراير الجاري.وفق “أخبار 24”.