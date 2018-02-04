تقدم ولي أمر أحد الطلاب بشكوى لإدارة التعليم بمحافظة الليث ضد أحد المعلمين، متهماً إياه بضرب ابنه دون وجه حق، ما أدى لإصابته.
وقال مدير تعليم محافظة الليث مرعي البركاتي إن إدارته تلقت شكوى ولي الأمر، وتم تكليف إدارة الإرشاد بزيارة المدرسة والتحقيق في الواقعة بأخذ إفادات جميع الأطراف، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه ستتم إحالة القضية للمتابعة الإدارية والشؤون القانونية لتحديد العقوبات وفقاً لنتائج التحقيق.
من جهته، أوضح ولى أمر الطالب أن ابنه البالغ من العمر تسع سنوات والذي يدرس بالصف الثالث الابتدائي، تعرض للضرب المبرح على يد أحد المعلمين في أول يوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأبان أنه راجع المركز الصحي وحصل على تقرير طبي يثبت إصابة ابنه بكدمة في الساق اليسرى بسبب تعرضه للضرب، مشيراً إلى تقدمه بشكوى لإدارة التعليم للتحقيق مع المعلم ومحاسبته على ما أقدم عليه، معبراً عن استغرابه من تأخر الإدارة في البت في القضية لأكثر من ثلاثة أسابيع.