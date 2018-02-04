كشف المواطن سعد الذيابي، الذي كرمته مبادرة “عفو” الثلاثاء الماضي؛ لعفوه عن قاتلي اثنين من أبنائه دون أي مقابل، عن الأسباب التي دعته لاتخاذ هذين القرارين.
وقال الذيابي إن الملايين من الأموال لن تعوضه عن فقد ابنيه، وقد أقدم على ذلك محتسباً الأجر والثواب من المولى عز وجل، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه فجع بمقتل ابنه الأول في عام 1419هـ، وأنه عفا عن قاتلة لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي، مشيراً إلى أن ذلك تم أمام الأمير سلطان.
وأضاف أن الحادثة الثانية قُتل فيها ابنه النقيب بالحرس الوطني، لافتاً إلى أنه بعد الحادثة التقى بالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز والملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد خاطبه الملك سلمان بقوله: “العفو عند المقدرة”، فما كان منه إلا أن أعلن عفوه عن القاتل لوجه الله تعالى.
وأكد الذيابي أن العفو لوجه الله أفضل وأكثر بركة، وأن المبالغ المالية الكبيرة التي يتم الحصول عليها مقابل التنازل لن تعوض المفقود، مستنكراً قيام البعض بطلب مبالغ كبيرة لأجل التنازل، داعياً لمراعاة أحوال وظروف الآخرين.