قال مصدر بالقنصلية الإندونيسية بجدة إن بلاده تعمل على استحداث عدة أنظمة ولوائح جديدة، لتنظيم إرسال العاملات المنزليات للمملكة والحد من نشاط السماسرة.
وأوضح المصدر أن وزارة العمل الإندونيسية تعمل على إيجاد نظام للرقابة على مكاتب إرسال العاملات للحد من السماسرة وتقليص مدة استخراج الشهادة الطبية والأمنية إلى أسبوع، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الترتيبات تتضمن زيادة مدة التدريب للعاملات إلى 60 يوماً وإنشاء قاعدة لبيانات جميع العاملات.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تسريع وصول العاملات خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد أن تأخر وصولهن خلال الفترة الماضية بسبب التحضير لتطبيق الأنظمة واللوائح الجديدة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن للعاملات استلام رواتبهن الشهرية في مواعيدها.
وكانت وزارة العمل وقعت مع نظيرتها الإندونيسية في أكتوبر الماضي اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية، تضمنت ربط إجراءات الاستقدام من خلال نظام “مساند”، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة لاعتماد وكالات التوظيف ومكاتب وشركات الاستقدام في البلدين.