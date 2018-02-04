وجَّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بسرعة التحقيق في واقعة قيام فتاة بالرقص مع فرقة الفنون الشعبية في القرية التراثية بجازان.
جاء ذلك تعقيباً على المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع، والذي أظهر قيام فتاة بالرقص مع فرقة الفنون الشعبية بالقرية ضمن مشهد تمثيلي يجسد مراسم الزواج بالمنطقة.
وقال المتحدث باسم الإمارة علي بن موسى زعلة إن أمير المنطقة تابع ما تم نشره وتداوله بالواقعة، وأصدر توجيهاته العاجلة للإدارة المختصة بديوان الإمارة بسرعة بحث تفاصيلها، والتحقق من كافة ملابساتها، بالتنسيق مع المسؤولين بفرع هيئة السياحة والتراث الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف أي فعالية ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.
وأكد زعلة على حرص أمير المنطقة على عرض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري والتعريف بتراثها الأصيل، في إطار الضوابط الشرعية واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة.وفق “أخبار 24”.