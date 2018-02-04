كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن موعد وشكل الإصدار الجديد للهوية الوطنية السعودية، مبينةً أنه سيتم الإعلان عنها خلال شهرين.
وذكرت المصادر أنه تم التوصل إلى الشكل الأخير للهوية الذي ستعتمده الجهات المعنية، والذي تم إضافة مجموعة من الخصائص له؛ لمواكبة التحول الإلكتروني والتطورات الحاصلة في مجال الوثائق الثبوتية.
وأشارت وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الهوية الوطنية الجديدة ستكون ملونة وتتم طباعة بياناتها عن طريق الحفر بالليزر باللغتين العربية والإنجليزية، ومضافاً إليها البيانات والصورة الشخصية، كما تتمتع بمميزات أمنية تمنع تزويرها.