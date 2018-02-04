أكد مستشارون قانونيون أن العقوبة المتوقعة بحق عريس كورنيش جدة الذي تجول مع زوجته بفستان الزفاف، والشاب والشابة اللذين قاما بالرقص بمدينة أبها، تتراوح بين السجن والغرامة والجلد.
وأوضح الخبراء أن كل قضية تختلف عن الأخرى حسب حيثياتها وتخضع لتقدير القاضي، فيما لفت المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي إلى أن عقوبة عريس جدة تتراوح بين السجن والغرامة، وكذلك الإبعاد إن كانا وافدين، لأن الظهور في الأماكن العامة بزي غير محتشم مخالفة ظاهرة.
وبشأن الشاب والفتاة اللذين رقصا في شارع الفن بأبها، فأشار المحامي صالح مسفر بحسب صحيفة “المدينة” إلى أن عقوبتهما تعزيرية بالحبس أو الجلد أو بهما؛ لأنها تصنف ضمن اختصاص قضايا العرض والأخلاق والتي تتفاوت عقوبات التعزير فيها، حيث تبدأ من اللوم والتعهد وترتفع حسب الظروف التي ارتُكب فيها الفعل إلى السجن والجلد.
وكانت حالة من الجدل قد تصاعدت بعد تداول مقاطع فيديو لشاب وفتاة يرقصان في شارع الفن في منطقة أبها، وكذلك مقطع أخر لشاب يسير مع عروسه بفستان الزفاف على كورنيش جدة وسط صيحات عالية، الأمر الذي اعتبره كثيرون خروجاً عن الذوق العام والمألوف ومخالفة تستوجب معاقبة المخالفين.