نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد بمحافظة الطائف حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه، بسبب خلافات بينهما.
وأوضحت الوزارة أن المدعو نايف بن معيوف بن عبدالله الحسني، أقدم على قتل إبراهيم بن جابر بن موسى سلامي، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس عدة طلقات مما أدى لوفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أنه تم القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأبانت أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم بالجاني اليوم بالطائف بمنطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.