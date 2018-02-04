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قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن بطاقة الهوية الوطنية التالفة تعيق إجراءات حاملها وتمنعه من السفر.
وأوضحت الأحوال المدنية أن مَن يحمل بطاقة تالفة لا يستطيع السفر بواسطتها لدول مجلس التعاون الخليجي، داعية لاستبدالها فور تلفها.
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