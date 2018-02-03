زار أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم (السبت) منزل الموسيقار السعودي الراحل سراج عمر، في حي الرويس بمحافظة جدة، لتقديم واجب العزاء في الفقيد.
وعبر الأمير خالد عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا بالرحمة والمغفرة له، والصبر والسلوان لذويه ومحبيه.
يذكر أن الموسيقار سراج عمر توفي أمس الجمعة بعد معاناة مع المرض، ويعد من أهم الموسيقيين في الخليج، وطور ألوانا حديثة ولحن لكبار المطربين.وفق “أخبار 24”.
الآن سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يصل لمقر منزل الموسيقار سراج عمر ويؤدي واجب العزاء. pic.twitter.com/DY8uLuhCs9
— محمد سلامة (@mmmsssalama) ٣ فبراير، ٢٠١٨