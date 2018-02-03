رد رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ على تغريدة كتبها الإعلامي فهد الروقي، والتي تسببت بكثير من الجدل.
وكان الروقي كتب على حسابه بـ “تويتر”: “بعد كل هذه التسهيلات إذا لم يحقق الأهلي الدوري فهو فريق لا يستحق أن يكون بطلا”، ليجيء رد آل الشيخ: “تسهيلات من من؟!”.
ورد الروقي كاتبا: “الدعم اللا محدود من معاليك سواء للأهلي أو لغيره ويبقى الأهلي صاحب الحظ الأكبر”، مضيفا: “ألم يكن الأهلي يستحق العقوبة بالهبوط أو الخصم من النقاط. ألم يكن تيسير الجاسم والعويس يستحقان الشطب.. لكن معاليك كان بهما رحيما”.
وتسببت التغريدات بردود واسعة أثارت الكثير من الجدل بين المغردين من مشجعين وإعلاميين، بين اتهامات متبادلة ومطالبات بالمحاسبة أو التحقق من بعض الأمور.وفق “أخبار 24”.