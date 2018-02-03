سلط تقرير تلفزيوني الضوء على سوق العزيزية لبيع الخضار والفاكهة جنوب العاصمة الرياض، والتجاوزات والمخالفات المرتكبة فيه.
وأظهر التقرير الذي بثه برنامج “إم بي سي في أسبوع” زيارة مفاجئة لطاقم العمل، ليرصدوا تدني مستوى النظافة في بعض أماكنه، في الوقت الذي لاذ فيه بعض العاملين بالهرب فور رؤيتهم الكاميرات، فيما بقي الآخرون يمارسون تلك المخالفات دون مبالاة.
وأظهر التقرير التلاعب الذي يحدث في السلع، حيث تستبدل بعض الخضروات في أكياس مختلفة لتوحي بأنها منتج محلي، فيما أكد أحد العاملين أن مراقبي البلدية لم يعودوا يأتون إلى هنا للتفتيش والتقصي.وفق “أخبار 24”.
سوق الخضار المركزي في حي العزيزية بالرياض.. تجاوزات وتلاعب وإهمال من قبل العمالة الوافدة وسط غياب للرقابة
تقرير الزميل خلف الخلف#MBCinaWeek pic.twitter.com/1CK8dGCmyq
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ٣ فبراير، ٢٠١٨