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أخبار محلية > بالفيديو.. اشتعال عمود ضغط عالي بسبب الأمطار الغزيرة في جازان

بالفيديو.. اشتعال عمود ضغط عالي بسبب الأمطار الغزيرة في جازان

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الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

أظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في أحد أعمدة الضغط العالي بسبب تماس كهربائي استمر لدقائق عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان.

وكشفت مصادر أن موقع الاشتعال في العمود حدث بحي الشامية في جازان، فيما استنفرت فرق الإسعاف والإطفاء وطوارئ الكهرباء لمباشرة الحادث، في ظل ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وهو ما ظهر في المقطع.

وخوفا من حدوث أضرار بشرية بسبب التماس الكهربائي القوي، طالب أهالي حي الشامية باستبدال أعمدة وأسلاك الضغط العالي بتمديدات أرضية لإزاحة الخطر عن السكان، ومتابعة الموقف فنيا خلال الأمطار الحالية.

وفق”أخبار24″.

بالفيديو.. اشتعال عمود ضغط عالي بسبب الأمطار الغزيرة في جازان

03/02/2018
أخبار محلية
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