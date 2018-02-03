متهور يمارس التفحيط بـ “جيب” لا تحمل لوحات في الجوف.. والمرور يوقفه بالقوة الجبرية وينوه بالعقوبات

أقدم شخص على ممارسة التفحيط بأحد الشوارع في منطقة الجوف، فيما تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة المرور من القبض عليه.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور في بيانٍ لها اليوم (السبت)، أن شخصا أقدم على ممارسة التفحيط بمنطقة الجوف مستخدما مركبة لا تحمل لوحات.
وأضافت أن الدوريات التابعة للمرور بالجوف تمكنت من إيقاف قائد المركبة بالقوة الجبرية، وإحالته للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ونوهت أن عقوبة مخالفة التفحيط للمرة الأولى، هي حجز المركبة لمدة 15 يوما وغرامة 20 ألف ريال، وفي المرة الثانية حجز المركبة شهرا وغرامة 40 ألف ريال ثم يحال إلى المحكمة لتطبيق عقوبة السجن، وفي المرة الثالثة يتم حجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال والإحالة للمحكمة للنظر في مصادرة السيارة وسجنه.
وفق”أخبار24″.