كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل على موقع ضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA عن مجموعة من الأدلة الإرشادية المخصصة لقطاعات وأنشطة مختلفة، تحتوي على معلومات وتوضيحات تتعلق بالمعاملات الضريبية وكيفية تطبيقها، وذلك بهدف دعم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة وتسهيل قواعد الامتثال الضريبي.
وشملت الأدلة الإرشادية القطاعات والأنشطة التالية: العقار، النقل، المجموعات الضريبية، الرعاية الصحية، الاقتصاد الرقمي، والنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الأحكام الانتقالية، ويعد الدليل الإرشادي لقطاع العقار موجه للمنشآت العاملة في القطاع العقاري في المملكة، بما في ذلك الأشخاص الذي يقومون ببيع أو تأجير عقارات تجارية أو سكنية.
أما الدليل الإرشادي لقطاع النقل فهو موجه للمنشآت العاملة في قطاعات النقل والشحن الدولي والمحلي على حد سواء، إضافة إلى موردي السلع والخدمات لهذه القطاعات، وتكمن أهميته في توضيح المعاملة الضريبية لهذا القطاع ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة، وينطبق الأمر ذاته على الأدلة الإرشادية لكل من قطاعي الرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي.
وفيما يتعلق بالدليل الإرشادي الخاص بالأحكام الانتقالية، فإنه يهدف إلى ايضاح الأحكام الانتقالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً، ويرغبون القيام بتوريد أو استلام سلع أو خدمات في أو بعد 1 يناير 2018 أو بعده تتعلق بعقود تم إبرامها قبل بدء تطبيق النظام.
ويمثل الدليل الإرشادي للمجموعات الضريبية رؤية الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المجموعات الضريبية، ويشمل شرحاً للمواد المتعلقة بالمجموعات الضريبية التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وهو موجه إلى الأشخاص المؤهلين لطلب تشكيل مجموعات ضريبية. وفق”أخبار24″.