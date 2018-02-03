أقامت الهيئة العامة للرياضة أول من أمس الخميس حفل عشاء للمتسابقين المشاركين في “سباق الأبطال بالرياض” المقام باستاد الملك فهد الدولي بالرياض على مدى يومي 2 و3 فبراير.
وبثت الهيئة لقطات تظهر المتسابقين وهم يؤدون “العرضة” السعودية، قبل أن يتناولوا العشاء، ويرتدوا الزي السعودي خلال الحفل، فيما عزف بعضهم مقطوعات موسيقية.
ويختتم السباق فعالياته اليوم بخوض غمار “سباق الأبطال” في تمام الساعة 4:00 عصراً ويستمر حتى 6:45 ومن ثم تتويج الفائزين بالسباق، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
يذكر أن السباق يشهد مشاركة عدد كبير من العالميين في سباقات السيارات، يتقدمهم السعوديان يزيد الراجحي بطل الراليات، والمتسابق أحمد بن خنين، والإماراتيان خالد القبيسي وخالد القاسمي ، إضافةً إلى الكولومبي خوان بابلو مونتويا سائق فورمولا 1، والأمريكيين رايان هنتراري وجوزيف نيو قاردن، والأسكتلندي ديفيد كولتهارد، والهولندي رودي فان بورين، والدنماركي توم كرستنسن، وعدد من المتسابقين العالميين.
حفل عشاء جمع المتسابقين في سباق الأبطال.. ارتدوا خلاله الزي السعودي.. وشاركوا في أداء العرضة..
#سباق_الأبطال #ROCRiyadh pic.twitter.com/IAhRGEB7Jq
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢ فبراير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.