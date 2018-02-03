وزير الاقتصاد: أسعار النفط الحالية معقولة جداً.. وستساهم في النمو وزيادة الناتج المحلي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن المملكة مرتاحة جداً لأسعار النفط الحالية، التي بلغت 70 دولاراً للبرميل لخام برنت، معتبراً أنها معقولة جداً، حيث سيساهم ذلك بزيادة الناتج المحلي والنمو.
وأشار في مقابلة مع القناة الفرنسية، إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 3% للعام 2018.
وقال التويجري إن هذا النمو سيكون مدعوماً بخطط تحفيز القطاع الخاص، التي تشمل مبلغ 72 مليار ريال، وصندوق الصناديق، وخطط دعم الشركات المتوسطة والصغيرة.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي راجع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة ورفعها إلى 1.6%، لكن الصندوق لا يحيط بجميع المعلومات والتفاصيل، حيث نتوقع نمواً بنسبة أكبر بناءً على المعطيات لدينا.
وبخصوص جذب المستثمرين، أوضح التويجري أن لدى المملكة ميزات وإضافات عن بقية الدول تتمثل في الموقع الجغرافي، وعدد السكان، ورغبة الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية، والأتمتة، بالإضافة للقوى العاملة البشرية من السعوديين، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن وزارة العدل تقوم بعمل جبار لكي يضمن المستثمر الأجنبي الذي يأتي للمملكة أن هناك عدالة في الأعمال والعقود وشفافية عالية في ترسية العقود.
وفق”أخبار24″.