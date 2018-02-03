أعلنت وزارتا “التجارة” و”العدل” عن إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات دون حاجة العملاء لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل.
وأوضحت الوزارتان أن خطوة توثيق العقود تتم بالتكامل بين عدة أنظمة تقنية والتي من أهمها نظام السجل التجاري ونظام الشركات ونظام الموثقين ونظام “أبشر” وذلك من خلال التحقق من هويات الشركاء عن طريق نظام “أبشر” ليتم توثيق عقود تأسيس الشركات عبر إجراءات الكترونية بكل يسر وسهولة.
وتأتي تلك الخدمة ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري وأحد مخرجات لجنة تيسير الذي يرأسها وزير التجارة والاستثمار، لتسهيل تأسيس الشركات آليا بشكل أسرع وتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار. وفق”أخبار24″.
ودعت الوزارتان الأفراد والشركات الراغبة ببدء أعمالهم التجارية للاستفادة من خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات وذلك من خلال منصة مراس.