قال مركز الحرب الفكرية إن عدم الإلمام بقواعد الشريعة في فقه الأولويات والموازنات، أهم أسباب الانحراف الفكري.
وأوضح المركز أن في طليعة أسباب الانحراف الفكري عدم الإلمام بقواعد الشريعة في فقه الأولويات والموازنات والمآلات، وتجاهل ضوابطها في اختلاف الفتاوى والأحكام بحسب اختلاف الزمان والمكان والعادات والأحوال، مع النقص الحاد في القدرة على جمع النصوص والترجيح بينها “بعد فهم مقاصدها”، وتنزيل الوقائع عليها.
وأشار إلى أن أكثر أدوات الاستقطاب لدى التطرف والإرهاب التأثير على العاطفة الدينية المجردةِ عن الوعي العلمي والفكري، عن طريق تلفيق الوقائع، وفبركة المقاطع، مصحوبةً بخُطَب الإثارة، وأهازيج الحماسة، وهو ما يضاعف مهام ذوي المسؤولية في التوعية والتحصين. وفق”أخبار24”.