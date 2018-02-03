لقي 54 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم بينهم 3 قياديين وخبير إيراني وآخر لبناني وأصيب العشرات في سلسلة عمليات نوعية ناجحة نفذتها القوات المسلحة السعودية على الجبهات الحدودية مع اليمن.
وتمكنت طائرات الدرون (طائرة بدون طيار) من تدمير مخازن أسلحة، فيما رصدت دبابات “الإبرامز” أعدادا من المتسللين وتصدت لهم.
وقالت مصادر عسكرية، وفقا لـ”الوطن”، إن طائرات الدرون السعودية دمرت 3 مخازن أسلحة ومنصات للصواريخ للانقلابيين داخل صعدة اليمنية بمحاذاة حدود جازان بعد رصدها.
وأوضحت المصادر أن دبابات “الإبرامز” رصدت محاولات للتسلسل للميليشيات وتم استهدافهم بوابل من النيران قتل على أثره 18 عنصرا حوثيا بينهم قيادي ميداني، وخبير أسلحة إيراني، وآخر تابع لجماعة حزب الله الإرهابية.
كما دمرت القذائف عربتين عسكريتين محملتين بالذخائر والمقاتلين أثناء مرورهما بمحاذاة الشريط الحدودي قبالة الخوبة، فضلا عن استهداف المدفعية في الحثيرة تجمعات للميليشيات في حرض.
وكشفت المصادر عن تنفيذ القوات السعودية هجوما تكتيكيا قبالة الخوبة نتج عنه مصرع أكثر من 29 عنصرا حوثيا، بينهم قياديان بارزان، والسيطرة على مواقع الميليشيات، كما تقدمت عدة فرق من القوات الخاصة والمشاة والمهندسين، بإسناد مباشر من مقاتلات الأباتشي والمدفعية الثقيلة، داخل الأراضي اليمنية المحاذية للشريط الحدودي، وتطهير عدة مواقع.
وقبالة جازان، استهدفت مقاتلات التحالف عدة تحركات وتجمعات حوثية نتج عنها مقتل أكثر من 7 انقلابيين وإصابة العشرات. وفق”اخبار24″.